Спикер НС Армении встретился в Женеве с председателем парламента Болгарии 

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян в рамках работы 138-й Ассамблеи МПС встретился в Женеве с председателем НС Республики Болгария Цветой Караянчевой.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, говоря о давней дружбе и культурных общностях двух народов, А.Баблоян отметил, что есть все основания для еще большего развития армяно-болгарских отношений. Стабильное развитие дружественных связей с Болгарией и укрепление политического диалога между двумя государствами, по глубокому убеждению спикера армянского парламента, весьма важны для Армении.

Г-н Баблоян, констатируя уже сложившуюся в действующих в законодательных органах двух стран группах дружбы добрую традицию взаимопонимания и сотрудничества, подчеркнул роль парламентской дипломатии с точки зрения укрепления двусторонних отношений и углубления взаимодействия.

Председатель НС поздравил болгарского коллегу и пожелал успехов в связи с председательством Болгарии в Совете ЕС. А.Баблоян, в частности, отметил: “Мы разделяем девиз председательствующей Болгарии – для решения существующих проблем ЕС необходимо единение”.

Говоря о подписанном в ноябре прошлого года в Брюсселе Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС, глава парламента Армении отметил, что документ открывает новую страницу в отношениях Армении и Евросоюза. Г-н Баблоян выразил надежду, что Болгария в сжатые сроки ратифицирует указанное соглашение.

“Г-жа председатель, рад нашей встрече и уверен, что регулярность подобных встреч даст новый импульс как развитию межгосударственных отношений, так и укреплению двустороннего взаимовыгодного сотрудничества”, - отметил глава НС Армении.

Председатель НС Болгарии Ц.Караянчева, поблагодарив за встречу, заметила: “Заверяю, что в лице Болгарии Армения имеет доброго друга, содействующего Армении в вопросах сотрудничества с ЕС”.

Ц.Караянчева пригласила А.Баблояна в Республику Болгария.

Стороны договорились углублять парламентское сотрудничество, а также предпринять необходимые шаги к развитию взаимодействия двух стран в различных сферах.