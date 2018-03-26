Вице-спикер Национального Собрания Армении встретился с послом Грузии

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эդւառդ Шармазанов 26 марта принял Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Армении Г.Саганелидзе.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя посла, Э.Шармазанов подчеркнул традиционную дружбу двух братских народов, необходимость еще большего развития и расширения армяно-грузинских связей во всех возможных направлениях, активизации связей между парламентами Армении и Грузии на уровне групп дружбы и комиссий.

Вице-спикер НС обратился к проблемам региональной безопасности.

Обсуждены также вопросы культурного сотрудничества, развития туризма, шаги по взаимному ознакомлению с духовно-историческими ценностями.

Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Армении, поблагодарив за теплый прием, подчеркнул, что Грузия в отношениях с Арменией выделяет расширение сотрудничества во всех сферах, особенно на платформах парламентской дипломатии.

Коснувшись региональных проблем, Г.Саганелидзе подтвердил взвешенную позицию Грузии в мирном урегулировании нагорно-карабахской проблемы. Он с удовлетворением констатировал существующие между двумя странами теплые, дружественные отношения, подчеркнув, что стороны должны сделать все возможное для еще большего их углубления и укрепления.