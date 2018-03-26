В Национальном собрании Армении начались обсуждения по новому закону об обороте лекарств

По инициативе парламентского блока “Царукян” стартовали парламентские слушания на тему “О форме рецептов, порядке написания рецептов, отпуска лекарств (в том числе и электронным путем), а также об определении порядка учета лекарств и лекарственных средств”

Как сообщает «Арменпресс», основным докладчиком был замминистра здравоохранения Сергей Хачатрян. По его словам, необходимость в новом законе о лекарствах возникла не 6-7 лет назад, а более, чем 15. Он отметил, что министерство как минимум два раза пыталось систематизировать порядок выдачи антибиотиков по рецептам, однако возникали какие-то проблемы.

“Изучая мировой опыт, мы увидели, что нет такой страны, у которой не было бы этого порядка. Конечно, подобные изменения зависят от подготовленности общества, однако мы также понимаем, что без этого порядка невозможно решать многочисленные задачи, которые имеются в сфере оборота лекарств”, - сказал он.

По словам замминистра, подобная ситуация непозволительна, когда шла свободная продажа лекарств, что означало, что любой гражданин, исходя из своих убеждений, в некоторых случаях через знакомых врачей получает лекарства, и невозможно было проконтролировать, какое влияние имело данное лекарство на человека, на ход болезни, и не навредило ли оно.

Замминистра здравоохранения Сергей Хачатрян сказал также, что явление это уже давно известно, однако прежде решения не были такими четкими. Он подчеркнул, что вопрос был отложен, учитывая, что подобные обсуждения, новые предложения еще будут.