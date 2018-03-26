Серж Саргсян послал телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину

Президент Армении С. Саргсян послал телеграмму соболезнования президенту РФ В. Путину в связи с пожаром в Кемерове, вследствие которого погибли десятки людей, в том числе дети.

Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации администрации президента Армении.

Президент РА выразил свое искреннее и глубокое сочувствие президенту РФ и братскому российскому народу, попросив передать друзьям и близким погибших слова сочувствия и помощи, а раненым - пожелания скорейшего выздоровления.