Сильный ветер нанес разрушения в Котайкской области
09:30, 26 Март, 2018
25 марта в МЧС Армении было получено сообщение о том, что 24 марта примерно в 18:00 ветер разрушил крышу и балкон дома в г. Раздан. Об этом «Арменпресс» сообщили в МЧС.
На место происшествия выехала одна оперативная пожарно-спасательная группа. Выяснилось, что ветер повредил крышу дома (около 65 кв.м.) и стекла балкона (около 1 кв.м.).
Полученные сведения были переданы в отдел коммунального хозяйства общины.
Кроме того, в тот же день ветер разрушил также крышу птицефабрики в с. Гетамеч. Были сорваны жесть и деревянные конструкции (около 130 кв.м.).
Полученные сведения были переданы главе сельской общины и в администрацию губернатора.