Сильный ветер нанес разрушения в Котайкской области

25 марта в МЧС Армении было получено сообщение о том, что 24 марта примерно в 18:00 ветер разрушил крышу и балкон дома в г. Раздан. Об этом «Арменпресс» сообщили в МЧС.

На место происшествия выехала одна оперативная пожарно-спасательная группа. Выяснилось, что ветер повредил крышу дома (около 65 кв.м.) и стекла балкона (около 1 кв.м.).

Полученные сведения были переданы в отдел коммунального хозяйства общины.

Кроме того, в тот же день ветер разрушил также крышу птицефабрики в с. Гетамеч. Были сорваны жесть и деревянные конструкции (около 130 кв.м.).

Полученные сведения были переданы главе сельской общины и в администрацию губернатора.