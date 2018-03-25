Время в Ереване: 11:07:36,   25 Март

Президент Серж Саргсян почтил память Андраника Маркаряна


По случаю годовщины смерти экс-премьера, государственного и политического деятеля Андраника Маркаряна 25 марта президент Серж Саргсян в сопровождении высшего руководства страны посетил Пантеон им.Комитаса и почтил память Андраника Маркаряна. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации