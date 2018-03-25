Президент Серж Саргсян почтил память Андраника Маркаряна

По случаю годовщины смерти экс-премьера, государственного и политического деятеля Андраника Маркаряна 25 марта президент Серж Саргсян в сопровождении высшего руководства страны посетил Пантеон им.Комитаса и почтил память Андраника Маркаряна. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.