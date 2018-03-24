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Песков заявил, что санкции Запада не помешают интеграционным процессам в ЕАЭС


Возможные новые санкции против России со стороны Запада не помешают интеграционным процессам в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Как передает Арменпресс, об этом заявил в субботу в интервью телеканалу "Мир 24" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, санкционные обмены России с другими странами определенное негативное влияние на интеграционный процесс оказывают, но они не могут иметь решающего влияния в отрицательном плане", - сказал он.

"В данном случае мы констатируем очень позитивную динамику интеграционных процессов, прежде всего в ЕврАзЭС. 




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