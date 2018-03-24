Ролик Союза армян Украины о Геноциде армян отобран для участия в Каннском фестивале

Ролик Союза армян Украины приуроченный к памяти Геноцида армян под названием “Спасибо за шанс расцвести вновь. Армяне” отобран для участия в престижном, уже 71-м Каннском кинофестивале.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает AnalitikaUA.net.

Работу покажут в рамках внеконкурсной программы CANNES SHORT FILM CORNER в зале “Palais de festival”, а выставлена она будет в украинском павильоне кинорынка.

В пресс-службе Союза армян Украины напомнили, что ранее ролик уже принимал участие в международных кинофестивалях. В частности на фестивале социальной рекламы Molodiya Festival работа заняла почетное третье место.

Режиссерами анимации выступили Андраник Берберян и его коллега Андрей Лидаговский.