Сборная Армении провела последние тренировки перед матчем с командой Эстонии
Сборная Армении перед матчем с командой Эстонии провела последние тренировки на Республиканском стадионе им.Вазгена Саркисяна.
Как передает Арменпресс, Федерация футбола Армении опубликовала видеоматериал сборов.
Товарищеский матч Армения-Эстония состоится в 18:00 часов 24 марта на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна.
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