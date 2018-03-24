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Сборная Армении провела последние тренировки перед матчем с командой Эстонии


Сборная Армении перед матчем с командой Эстонии провела последние  тренировки на Республиканском стадионе  им.Вазгена  Саркисяна.

Как  передает Арменпресс, Федерация  футбола  Армении опубликовала видеоматериал сборов.

Товарищеский матч Армения-Эстония  состоится в 18:00 часов 24 марта на  Республиканском стадионе  им. Вазгена  Саркисяна.




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