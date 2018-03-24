Сборная Армении провела последние тренировки перед матчем с командой Эстонии

Сборная Армении перед матчем с командой Эстонии провела последние тренировки на Республиканском стадионе им.Вазгена Саркисяна.

Как передает Арменпресс, Федерация футбола Армении опубликовала видеоматериал сборов.

Товарищеский матч Армения-Эстония состоится в 18:00 часов 24 марта на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна.