Министр иностранных и европейских дел Люксембурга посетит Армению с официальным визитом

Министриностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Асельборн 27-28 марта посетит Армению с официальным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, высокого гостя примет президент Армении Серж Саргсян.

Состоится выступление ЖанаАсельборна в Национальном собрании РА.

27 марта намечены переговоры Эдварда Налбандяна и ЖанаАсельборна, по итогам которых министры выступят с совместной пресс-конференцией.