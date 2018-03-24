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Министр иностранных и европейских дел Люксембурга посетит Армению с официальным визитом


Министриностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Асельборн 27-28 марта посетит Армению с официальным визитом.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, высокого гостя примет президент Армении Серж Саргсян.

Состоится выступление ЖанаАсельборна в Национальном собрании РА.

27 марта намечены переговоры Эдварда Налбандяна и ЖанаАсельборна, по итогам которых министры  выступят с совместной  пресс-конференцией.




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