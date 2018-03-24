У правительства есть стратегия расширения программ сотрудничества «государство- частный сектор» - частный сектор также заинтересован

Правительство Армении предпринимает шаги по усовершенствованию законодательного поля для сотрудничества «государство-частный сектор». В беседе с Арменпресс исполнительный директор Фонда развития Армении Армен АвакАвакян заметил, что активизация сотрудничества между правительством и частными компаниями укладывается в рамки провозглашенной премьером Кареном Карапетяном идеи сотрудничества «государство-частный сектор», подчеркнув, что есть стратегия расширения программ РРР.

«Вообще, программы РРР нужно расширять, и соответствующая стратегия существует. Сейчас работаем по усовершенствованию законодательного поля.Как мы понимаем, частный сектор также заинтересованпрограммами РРР», - сказал Авакян.

Он добавил, что это уже сигнал к тому, что правительство стоит на правильном пути.

В присутствии премьер-министра Армении Карена Карапетяна 23 марта был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по водному хозяйству министерства энергетики и природных ресурсов Республики Армения и польской компанией «SimedConstruction».

Согласно меморандуму, стороны будут развивать сотрудничество между государственным и частным секторами (РРР) в области строительства водохранилищ.

В тот же день премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию во главе с членом совета директоров российской корпорации «ВИС» Сергеем Ромашовым.

На встрече были обсуждены вопросы реализации в Армении программ развития инфраструктур. В частности, были рассмотрены возможности участия российской корпорации в программах строительства участка Сисиан-Каджаран автомагистрали «Север-Юг», а также сооружения водохранилищ.

Стороны договорились подписать протокол о создании рабочей группы и комитета с целью обсуждения в их рамках дальнейших шагов, направленных на реализацию программ.