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У правительства есть стратегия расширения программ сотрудничества «государство- частный сектор» - частный сектор также заинтересован


Правительство Армении предпринимает шаги по усовершенствованию законодательного поля для сотрудничества «государство-частный сектор».  В беседе с Арменпресс исполнительный директор Фонда развития  Армении Армен АвакАвакян заметил, что активизация  сотрудничества между  правительством и частными компаниями укладывается в рамки провозглашенной премьером Кареном Карапетяном идеи  сотрудничества «государство-частный сектор», подчеркнув, что есть стратегия расширения программ РРР. 

«Вообще, программы РРР нужно расширять, и соответствующая стратегия  существует. Сейчас работаем по усовершенствованию законодательного поля.Как мы  понимаем, частный сектор также  заинтересованпрограммами РРР», - сказал Авакян.

Он добавил, что это уже сигнал к тому, что правительство стоит на  правильном пути.

В присутствии премьер-министра Армении Карена Карапетяна 23 марта был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по водному хозяйству министерства энергетики и природных ресурсов Республики Армения и польской компанией «SimedConstruction».

Согласно  меморандуму, стороны будут развивать сотрудничество между государственным и частным секторами (РРР) в области строительства водохранилищ.

В тот же  день премьер-министр Армении Карен Карапетян  принял делегацию во главе с членом совета директоров российской корпорации «ВИС» Сергеем Ромашовым.
На встрече были обсуждены вопросы реализации в Армении программ развития инфраструктур. В частности, были рассмотрены возможности участия российской корпорации в программах строительства участка Сисиан-Каджаран автомагистрали «Север-Юг», а также сооружения водохранилищ.

 Стороны договорились подписать протокол о создании рабочей группы и комитета с целью обсуждения в их рамках дальнейших шагов, направленных на реализацию программ.




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