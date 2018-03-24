МЧС вновь предупреждает опасном усилении ветра

МЧС РА вновь призывает население и хозяйствующих субъектов проявить бдительность в связи с опасным метеорологическим явлением. Как передает Арменпресс со ссылкой на пресс-службу МЧС РА, проникающие в пространство Армении теплые воздушные массы сталкиваются с холодными потоками с Черного моря. В результате формируемого мощного фронта с полудня 24 марта до полудня 25 марта в республике ожидается шквалистый ветер опасной силы.

В Шираке, Лори, Тавуше, Гегаркунике, Сюнике и Арцахе порывы ветра могут достигать 30-35 м/сек., в Котайке, Армавире, Арагацотне, Арарате, Вайоцдзоре – 20-25 м/сек. По словам Г. Суреняна, сильный ветер может ломать деревья, сносить крыши, рекламные щиты и т.д.Он призвал население быть осторожным.

На территории республики вечером 24, 25, 28 марта, 29 марта – на значительной территории ожидается кратковременный дождь и гроза. 26-27 и 28 марта ночью погодаожидаетсябезосадков.Температура воздуха 24 марта повысится на 4-5 градусов, 25 днем и 26 марта ночью на столько же понизится, 17-28 марта повысится на 3-4 градуса.

В Ереване 24 марта вечером, 25 марта, 28 марта вечером и 29 марта ожидается кратковременный дождь и гроза.24 марта ночью, 26-27 и 28 марта ночью погодаожидаетсябезосадков.