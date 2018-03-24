Европейские индексы - 23-03-18

МОСКВА, 24 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.77% и составил 11886.31 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.39% и составил 5095.22 пункта, британский FTSE снизился на 0.44% и составил 6921.94 пункта, российский MICEX снизился на 0.01% и составил 2285.53 пункта, а RTSI вырос на 0.22% и составил 1258.59 пункта.