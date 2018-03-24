По данным на 10:00 часов 24 марта, на всех дорогах межгосударственного и республиканского значения на территории Армении погода без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-технологий РА, все дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Согласно информации департамента дорогМинистерства инфраструктур Грузии, переданной в Министерство транспорта, связи и IT-технологий РА,на 10:30 часов 24 марта автодорогаСтепанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.