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Все дороги межгосударственного и республиканского значения открыты


По данным на 10:00 часов 24 марта, на всех дорогах межгосударственного и республиканского значения на территории Армении погода без осадков.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства транспорта, связи и IT-технологий  РА, все дороги межгосударственного и республиканского значения  открыты.

Согласно информации  департамента дорогМинистерства инфраструктур Грузии, переданной в Министерство транспорта, связи и IT-технологий  РА,на 10:30 часов 24 марта  автодорогаСтепанцминда-Ларс  открыта для  всех видов транспорта.




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