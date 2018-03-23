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Азиатские индексы снизились - 23-03-18


ТОКИО, 23 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 4.51% и составил 20617.86 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 3.62% и составил 1664.94 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 3.39% и составил 3152.76 пункта, а HANG SENG снизился на 2.45% и составил 30309.29 пункта.




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