11-й тур Турнира претендентов: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

На Турнире претендентов в Берлине начались партии 11-го тура.

Как передает Арменпресс, армянский шахматист и действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян играет с Сергеем Карякиным.

Другие пары: Александр Грищук – Дин Лижэнь, Уэсли Со - Шахрияр Мамедъяров, Владимир Крамник - Фабиано Каруана.

По итого 9-го тура лидером турнира с 6,5 очками является Каруана. Второе место занимает Мамедъяров с 6 очками. Грищук на третьем месте с 5,5 очками. Далее идут Лижэнь и Карякин с 5 очками, Крамник с 4, 5 очками, Со имеет в своем активе 4 очка, а Аронян – 3,5 очка.

Состязания проходят в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.