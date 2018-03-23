Делегация НС Армении примет участие в работе 138-й Ассамблеи Межпарламентского Союза

Возглавляемая председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном делегация в составе депутатов НС С.Никояна, Ш.Сардарян, Л.Назарян, Ш.Исаян, К.Авагяна и руководителя-генерального секретаря аппарата НС А.Сагателяна 24-28 марта будет находиться в Женеве (Швейцарская Конфедерация).

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, намечается ряд двусторонних встреч.

В рамках визита руководитель-генеральный секретарь Аппарата НС А.Сагателян примет участие в сессии Ассоциации генеральных секретарей Межпарламентского Союза.