В Петербурге фонтан горячей воды выбил стекла в нескольких зданиях

В центре Санкт-Петербурга произошел выброс горячей воды из изношенной теплотрассы, сообщил РИА Новости представитель городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Инцидент произошел на Девятой Советской улице, 18. В соседних зданиях разбиты стекла, повреждено несколько автомобилей, без отопления осталось 38 домов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что дефект на этом участке выявили четвертый раз подряд за последние две недели, это связано с высокой степенью износа тепломагистрали.