Премьер-министр Армении обсудил с представителями корпорации «ВИС» направления сотрудничества в сфере развития инфраструктур

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня принял делегацию во главе с членом совета директоров российской корпорации «ВИС» Сергеем Ромашовым.

На встрече были обсуждены вопросы реализации в Армении программ развития инфраструктур. В частности, были рассмотрены возможности участия российской корпорации в программах строительства участка Сисиан-Каджаран автомагистрали «Север-Юг», а также сооружения водохранилищ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министру был представлен проведенный в направлении осуществления программ анализ и его детали. Стороны договорились подписать протокол о создании рабочей группы и комитета с целью обсуждения в их рамках дальнейших шагов, направленных на реализацию программ. Комитет возглавит премьер-министр Армении.

Карен Карапетян подчеркнул, что правительство придает важное значение развитию инфраструктурных программ и готово к тесному сотрудничеству с российской корпорацией, добавив, что оно может стать хорошим примером взаимодействия между государством и частным сектором.