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В Австралии более 130 дельфинов выбросились на берег и погибли


Больше 130 дельфинов-гринд погибли, выбросившись на берег в заливе Хэмелин на юго-западном побережье Австралии,  как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу PerthNow.

Всего на суше оказалось около 150 животных; в настоящий момент в живых осталось не более 15 из них. Дельфины находятся на мелководье, и сотрудники природоохранных служб надеются, что с приливом они смогут уйти на глубину.

В то же время развернуты работы по уборке туш погибших особей. У них возьмут анализы, чтобы попытаться выяснить причины их гибели.

 




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