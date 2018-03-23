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Крит покраснел


Греческий Крит покрыла африканская пыль, небо над островом окрасилось в оранжево-красный цвет. Жителям приходится надевать маски, чтобы выйти на улицу, или вовсе оставаться в помещении, сообщает Greek Reporter. Видео публикует НТВ в своем Telegram-канале, передает Арменпресс.

«Из-за погодных условий Крит стал больше похож на Марс, чем на средиземноморский остров», — отмечает издание.

Сильный ветер затруднил работу экстренных служб, так как увеличилось количество лесных пожаров, начавшихся из-за жары.

 




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