Не менее 13 человек погибли при пожаре в жилом комплексе на юге Вьетнама

Не менее 13 человек погибли и почти 30 пострадали при пожаре в многоэтажном жилом комплексе во вьетнамском Хошимине, как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу информагентство Associated Press. Большинство людей погибли, задохнувшись дымом, некоторые выпрыгивали из окон с большой высоты. Жилой комплекс расположен на юге Хошимина и включает в себя три здания высотой от 14 до 20 этажей, в которых находится более 700 квартир.

Сообщается, что пожар начался на подземной парковке ранним утром, когда все еще спали. При этом некоторые из пострадавших заявили, что не сработала пожарная сигнализация, и они узнали о происходящем, лишь когда дым и огонь добрались до их жилищ. Пожарным потребовалось больше часа, чтобы остановить распространение огня.