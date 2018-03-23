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В Национальном собрании началось внеочередное заседание, созванное по предложению правительства


В Национальном собрании началось внеочередное заседание, созванное по предложению правительства. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 86 депутатов. В повестке дня 10 вопросов. Все они будут обсуждаться во втором чтении для принятия в полном виде.

Среди них такие важные законотворческие инициативы, как проекты законов «О структуре и деятельности правительства», «О гражданской службе», «О защите экономической конкуренции», « О дипломатической службе», «О Международных договорах» и др.




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