Саммит ЕС призвал Турцию прекратить незаконные действия в водах Кипра и Греции

Главы государств и правительств Евросоюза призвали Турцию прекратить незаконные действия в водах Кипра и Греции. Как передает Арменпресс, об этом говорится в итоговом заявлении проходящего в Брюсселе саммита ЕС.

"Саммит решительно осуждает продолжающиеся незаконные действия Турции в Средиземном и Эгейском морях и подчеркивает свою полную солидарность с Кипром и Грецией. Саммит в срочном порядке призывает Турцию прекратить эти действия и уважать суверенные права Кипра на исследование и эксплуатацию своих натуральных ресурсов в соответствии с европейским и международным правом", - отмечается в документе.

Лидеры ЕС напомнили Анкаре о ее обязательствах "соблюдать международное право, а также нормализовать отношения со всеми странами - членами Евросоюза, включая Республику Кипр". Кроме того, "саммит ЕС выразил чрезвычайную обеспокоенность задержанием в Турции граждан ЕС и призвал оперативно и позитивно разрешить все эти вопросы".



