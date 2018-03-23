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Саммит ЕС призвал Турцию прекратить незаконные действия в водах Кипра и Греции


Главы государств и правительств Евросоюза призвали Турцию прекратить незаконные действия в водах Кипра и Греции. Как передает Арменпресс, об этом говорится в итоговом заявлении проходящего в Брюсселе саммита ЕС.

"Саммит решительно осуждает продолжающиеся незаконные действия Турции в Средиземном и Эгейском морях и подчеркивает свою полную солидарность с Кипром и Грецией. Саммит в срочном порядке призывает Турцию прекратить эти действия и уважать суверенные права Кипра на исследование и эксплуатацию своих натуральных ресурсов в соответствии с европейским и международным правом", - отмечается в документе.

Лидеры ЕС напомнили Анкаре о ее обязательствах "соблюдать международное право, а также нормализовать отношения со всеми странами - членами Евросоюза, включая Республику Кипр". Кроме того, "саммит ЕС выразил чрезвычайную обеспокоенность задержанием в Турции граждан ЕС и призвал оперативно и позитивно разрешить все эти вопросы".





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