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Глава Европарламента не будет поздравлять Путина с победой на выборах


Глава Европарламента (ЕП) Антонио Таяни не планирует поздравлять Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом Таяни сказал на пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС.

"Нет", — ответил он на соответствующий вопрос.




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