Время в Ереване: 11:07:36,   22 Март

Парламент Латвии в первом чтении единогласно проголосовал за Соглашение Армения- ЕС


Парламент Латвии в первом чтении единогласно проголосовал за Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Как передает Арменпресс, об этом сообщил вице-спикеру Национального Собрания Армении Эдуарду Шармазанову латвийский депутат, глава парламентской группы дружбы Латвия-Армения Сергей Потапкин.

Главным докладчиком на заседании парламента по данному вопросу был Сергей Потапкин. Вице-спикер НС Армении сказал, что соглашение в парламенте Латвии должно пройти еще одно чтение, которое состоится в апреле.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Литовской Республике,  Латвийской Республике и Эстонии Тигран Мкртчян также сделал запись на своей странице в Twitter.

«Хорошие новости из Латвии. Парламент в первом чтении выразил свою поддержку Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Надеюсь, что второе чтение будет скоро, и соглашение будет ратифицировано», - писал он.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации