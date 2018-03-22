Парламент Латвии в первом чтении единогласно проголосовал за Соглашение Армения- ЕС

Парламент Латвии в первом чтении единогласно проголосовал за Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Как передает Арменпресс, об этом сообщил вице-спикеру Национального Собрания Армении Эдуарду Шармазанову латвийский депутат, глава парламентской группы дружбы Латвия-Армения Сергей Потапкин.

Главным докладчиком на заседании парламента по данному вопросу был Сергей Потапкин. Вице-спикер НС Армении сказал, что соглашение в парламенте Латвии должно пройти еще одно чтение, которое состоится в апреле.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Литовской Республике, Латвийской Республике и Эстонии Тигран Мкртчян также сделал запись на своей странице в Twitter.

«Хорошие новости из Латвии. Парламент в первом чтении выразил свою поддержку Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Надеюсь, что второе чтение будет скоро, и соглашение будет ратифицировано», - писал он.