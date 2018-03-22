Время в Ереване: 11:07:36,   22 Март

Глава МИД Армении в Париже примет участие во встрече по подготовке Экономического форума Франкофонии


Министр иностранных дел Армении, председатель комитета министров Франкофонии Эдвард Налбандян 22 марта отправится в Париж для участия в заседании высокого уровня, посвященном подготовке экономического форума Франкофонии, который состоится в октябре в Ереване.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в совещании примут участие министр иностранных дел Мадагаскара, председатель Международной организации Франкофонии Анри Рабари-Ндзаку, генеральный секретарь МОФ Микаэль Жан и глава Движения французских предприятий Пьер Гаттаз.




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