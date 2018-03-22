Десятый тур Турнира претендентов: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

На Турнире претендентов в Берлине начались партии десятого тура.

Как передает Арменпресс, армянский шахматист и действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян играет с экс-чемпионом мира Владимиром Крамником.

Другие пары: Александр Грищук – Сергей Карякин, Шахрияр Мамедъяров - Фабиано Каруана, Уэсли Со - Дин Лижэнь.

По итого 9-го тура лидером турнира с 6 очками является Каруана. Второе место занимает Мамедъяров с 5,5 очками. Грищук на третьем месте с 5 очками. Далее идут Лижэнь и Карякин с 4,5 очками, Крамник, Аронян и Со имеют в своем активе по 3 очка.

Состязания проходят в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.