В США стартовал отбор участников нового эксперимента по имитации полета на Марс

Международный отбор претендентов на участие в очередном эксперименте по имитации условий полета на Марс начат в Соединенных Штатах, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщила пресс-служба Университета штата Гавайи, который собирается проводить данное научное исследование, нужны здоровые некурящие добровольцы в возрасте от 21 года до 65 лет, имеющие определенное образование и опыт работы, владеющие на хорошем уровне английским языком и готовые провести "в заточении" несколько месяцев. Желающие принять участие в этом эксперименте, который уже далеко не в первый раз организуют на средства Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), могут подать заявку до 2 апреля. Дата начала и продолжительность новой миссии еще не определены.

Как заявила в среду ТАСС научный руководитель этой серии экспериментов Ким Бинстед, заявки принимаются не только от американцев, но и от граждан других государств. "

Шестой по счету эксперимент такого рода стартовал 15 февраля и должен был продолжаться восемь месяцев. Однако он был досрочно прекращен всего через четыре дня после начала в связи с действиями одного из четырех участников, среди которых было двое мужчин и двое женщин. Тот отказался от дальнейшего участия в исследовании. Обстоятельства произошедшего не раскрываются.

Эксперименты этой серии проводятся в специальном комплекс на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа на острове Гавайи, отдаленно напоминающего пейзаж Красной планеты.