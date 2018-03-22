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Пилоту удалось запустить отказавший двигатель в нескольких метрах от земли


Американский пилот Чад Барбер опубликовал видео, на котором у него отказывает двигатель во время полета. Запустить его он смог только в нескольких метрах от земли, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Барбер выполнял на своем биплане Pitts фигуры высшего пилотажа в небе над Корал-Спрингс во Флориде. Неожиданно пропеллер перестал крутиться, и самолет начал падать.

Пилот сумел направить его к дороге, на которую мог бы приземлиться, однако в последний момент двигатель все-таки запустился. Барбер издал радостный крик и продолжил полет.




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