Пилоту удалось запустить отказавший двигатель в нескольких метрах от земли

Американский пилот Чад Барбер опубликовал видео, на котором у него отказывает двигатель во время полета. Запустить его он смог только в нескольких метрах от земли, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Барбер выполнял на своем биплане Pitts фигуры высшего пилотажа в небе над Корал-Спрингс во Флориде. Неожиданно пропеллер перестал крутиться, и самолет начал падать.

Пилот сумел направить его к дороге, на которую мог бы приземлиться, однако в последний момент двигатель все-таки запустился. Барбер издал радостный крик и продолжил полет.