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В Финляндии появился отель на лыжах


Наблюдать за северным сиянием теперь можно не выходя из помещения, остановившись в новом отеле с номерами на санях. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Каждый номер представляет собой конструкцию размером четыре с половиной на два с половиной метра, которую можно передвигать при помощи снегохода. Внутри номера есть кровать, столик, обогреватель и сухой туалет.

В общей сложности, у новой гостиницы три номера, которые в настоящее время расположены в отдаленной деревне на севере Финляндии. Сезон бронирования в отеле продлится до середины апреля.




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