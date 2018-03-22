Серж Саргсян встретился с послом Италии

Президент Армении Серж Саргсян принял 22 марта Чрезвычайного и Полномочного посла Италии в Армении Джованни Ричули, который завершает свою дипломатическую миссию.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе администрации президента Армении, Президент поблагодарил посла за усилия и вклад, внесенные им, в ходе своей деятельности, в развитие и укрепление армяно-итальянских отношений, подчеркнув, в частности, роль Джованни Ричули в активизации сотрудничества в сфере культуры.

Президент Серж Саргсян пожелал Джованни Ричули успехов и выразил надежду, что всегда будет с теплом вспоминать проведенные в Армении годы и уедет с яркими впечатлениями и с чувством выполненного долга.

Посол Джованни Ричули поблагодарил Президента Сержа Саргсяна за оценку и теплые слова и подчеркнул, что рад, что свою последнюю миссию в качестве посла выполнил именно в Армении. Он уверил, что в будущем обязательно вернется в Армению.

Собеседники обменялись мыслями о возможностях развития сотрудничества Армении и Италии в различных областях.