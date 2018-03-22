Саркисян рассказал о работе над концепцией общего финансового рынка ЕАЭС
Центральные банки стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) интенсивно работают над концепцией формирования общего финансового рынка. Как передает Арменпресс, об этом сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.
В соответствии с договором о ЕАЭС стороны взяли на себя обязательство к 2025 году сформировать общий финансовый рынок в банковской и страховой сферах, на рынке ценных бумаг. Один из ключевых документов — концепция формирования общего финансового рынка союза. В декабре 2016 года главы стран евразийской "пятерки" поручили правительствам и центральным банкам совместно с ЕЭК разработать проект этой концепции.
"Что для нас сегодня важно — это получить концепцию формирования общего финансового рынка… Сейчас центральные банки интенсивно работают над этим документом, и мы надеемся, что на очередном заседании высшего совета (саммита ЕАЭС) концепция… будет представлена", — сказал Саркисян в интервью телеканалу "Беларусь 1".
По его словам, упомянутый документ в том числе поможет понять, видят ли центральные банки пяти стран возможность формирования общей криптовалюты, и если да, то какую именно функцию она будет выполнять. Председатель коллегии заметил, что вопрос создания криптовалюты в ЕАЭС сейчас не стоит, хотя он и обсуждается на уровне экспертов.
Саркисян также добавил, что в настоящее время идут переговоры между центральными банками "пятерки" относительно повышения эффективности взаимных расчетов.
Договор о ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года президентами России, Белоруссии и Казахстана. Позже к союзу присоединились Армения и Киргизия.