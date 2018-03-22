Генрих Мхитарян получил приз Армении “Лучший футболист года”

Футболист Национальной сборной Армении и лондонской команды “Арсенал” Генрих Мхотарян получил приз лучшего футболиста Армении 2017 года. “С большим удовольствием получаю этот приз. Постараюсь и в последующие годы быть первым – конечно же, уважая своих коллег по команде”, - сказал Мхитарян во время церемонии вручения приза.

По сообщению «Арменпресс», набрав 190 очков, лучшим футболистом Армении 2017 года признан капитан сборной Армении, в то время полузащитник “Манчестер Юнайтед” Генрих Мхитарян, который в 8-й раз за свою карьеру и 7 раз подряд стал лучшим футболистом года Армении. В 2017 году Мхитарян завоевал кубки Европейской лиги и Англии, был включен в состав символической сборной Европейской лиги.

С 35 очками второе место занял нападающий Национальной сборной Армении и македонской команды “Вардари” Тигран Барсегян, который уже 10 раз занимал второе место и 5 раз – третье.

Третье место с 25 очкам занял защитник Национальной сборной Армении и российской команды “Урал” Вараздат Ароян, который 7 раз занимал второе место и 4 раза – третье.