В США опубликовали видео ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber
Полиция американского города Темпе, штат Аризона, опубликовала видеозапись аварии с участием беспилотного автомобиля Uber, в результате которого погибла велосипедистка, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Отдел транспортных преступлений полиции Темпе изучает детали инцидента, произошедшего 18 марта. Мы предоставим дополнительную информацию о расследовании, как только она будет доступна", — говорится в сообщении, которое сопровождает видеоролик в Twitter.
В результате столкновения с автономным джипом Volvo погибла 49-летняя Элейн Херцберг. Ранее сообщалось, что полиция не нашла вины автоматики Uber в этом инциденте. По словам шефа полиции города Сильвии Моир, ни камеры, ни человек, сидевший в кабине испытываемого автомобиля, не заметили велосипед до момента столкновения. Автомобиль, оснащенный двумя камерами, также не предпринял попытки затормозить.
Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating— Tempe Police (@TempePolice) 21 марта 2018 г.
the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ