В США опубликовали видео ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber

Полиция американского города Темпе, штат Аризона, опубликовала видеозапись аварии с участием беспилотного автомобиля Uber, в результате которого погибла велосипедистка, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Отдел транспортных преступлений полиции Темпе изучает детали инцидента, произошедшего 18 марта. Мы предоставим дополнительную информацию о расследовании, как только она будет доступна", — говорится в сообщении, которое сопровождает видеоролик в Twitter.

В результате столкновения с автономным джипом Volvo погибла 49-летняя Элейн Херцберг. Ранее сообщалось, что полиция не нашла вины автоматики Uber в этом инциденте. По словам шефа полиции города Сильвии Моир, ни камеры, ни человек, сидевший в кабине испытываемого автомобиля, не заметили велосипед до момента столкновения. Автомобиль, оснащенный двумя камерами, также не предпринял попытки затормозить.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ