ԱՄՆ-ում հրապարակել են Uber-ի անվարորդ ավտոմոբիլի մասնակցությամբ ՃՏՊ-ի տեսագրությունը

ԵՐԵՎԱՆ, 22 ՄԱՐՏԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ-ի Արիզոնայի նահանգի Թեմպե քաղաքի ոստիկանությունը հրապարակել Է Uber-ի անվարորդ ավտոմոբիլի մասնակցությամբ վթարի տեսագրությունը, որի հետեւանքով հեծանվորդուհի Է զոհվել, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

«Թեմպեի ոստիկանության տրանսպորտային հանցագործությունների բաժինն ուսումնասիրում Է մարտի 18-ին տեղի ունեցած միջադեպի մանրամասները: Մենք լրացուցիչ տեղեկատվություն կտրամադրենք հետաքննության մասին, հենց որ այն մատչելի լինի»,- ասված Է հաղորդագրության մեջ, որը Twitter-ում ուղեկցում Է տեսահոլովակը: Volvo ինքնավար ջիպի հետ բախման հետեւանքով զոհվել Է 49-ամյա Էլեյն Հերցբերգը:

Ավելի վաղ նշվել Է, որ ոստիկանությունն Uber-ի ավտոմատիկայի մեղքը չի գտել այդ միջադեպում: Քաղաքի ոստիկանության պետ Սիլվիա Մոիրի խոսքով՝ ո՛չ խցիկները, ո՛չ Էլ փորձարկվող ավտոմոբիլի մեջ նստած մարդը հեծանիվը չեն նկատել մինչեւ բախումը: Երկու խցիկներով հանդերձված ավտոմոբիլը նույնպես արգելակելու փորձ չի կատարել, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին:

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ