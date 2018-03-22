Убийство в селе Армавир: подозреваемый задержан

Следственным управлением Следственного комитета Армении по Армавирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 22-летнего юноши в селе Армавир. Один человек задержан.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, 21-го марта 2018 года, в 21:55, из медцентра “Армавир” поступило сообщение о том, что к ним с диагнозом “проникающая колото-резаная рана в области грудной клетки” поступил Н. Погосян(1996 г.р.). который около полуночи 22 марта скончался в больнице, не приходя в сознание.

Немедленно выехала оперативно-следственная группа. Предприняты неотложные мероприятия для установления обстоятельств инцидента. В результате добыты фактические данные о том, что Н.Погосян получил несовместимые с жизнью телесные повреждения 21-го марта, около 21:30, во время ссоры на бытовой почве, произошедшей в селе Армавир. По предварительным данным, Н. Погосяну в грудь и область брюшной полости нанесли семь ножевых ранений.

По данному факту следственным управлением СК РА по Армавирской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 104 Уголовного кодекса РА.

Проработан план следственных действий. Установлена личность предполагаемого преступника, который является жителем села Армавир(1999 г.р.). Последний задержан и допрошен относительно обстоятельств случившегося. Предварительное следствие продолжается.