Президент Перу объявил об уходе в отставку

Президент Перу Педро Пабло Кучински объявил в среду о решении покинуть свой пост, не дожидаясь голосования в парламенте по вопросу об импичменте, сообщает агентство ЭФЭ. В записанном в президентском дворце видеообращении он пояснил, что принял такое решение на фоне сформировавшейся в стране "неуправляемой обстановки, не позволяющей идти вперед", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Для страны будет лучше, если я уйду с поста президента", - сказал Кучински.

Ряд перуанских политиков, ранее поддерживающих президента, призвал Кучински уйти в отставку. Это произошло после публикации видео, на котором члены конгресса, поддерживающие президента, обещают члену одной из оппозиционных партий Перу ряд привилегий, если он не будет голосовать в поддержку импичмента Кучински.

Позже на этой неделе должно было состояться голосование по импичменту главы государства на фоне обвинений в адрес президента о том, что он солгал конгрессу, чтобы скрыть свои связи с бразильской строительной компанией Odebrecht, замешанной в коррупционном скандале.