Каждые 100 драм могут спасти чью-то жизнь. «Фонд 100» помог 15 детям, больным раком

Благотворительная организация «Фонд 100» за полтора года своей деятельности собрала 18 млн. драм и помогла 15 детям, больным раком.

В беседе с «Арменпресс» председатель совета попечителей фонда Тигран Балоян отметил, что число их партнеров постоянно растет.

«Не мы одни финансировали лечение этих детей. Вы знаете, лечение очень дорогое. С нами сотрудничают и другие фонды, и отдельные лица. Обычно работаем вместе. Из этих детей шестеро выздоровели, 8 – продолжают лечение. К сожалению, один ребенок скончался, у него была последняя стадия», - рассказал Т. Балоян.

Идея фонда зародилась из истории девочки Элен Калашян, которая несколько лет назад, когда соц.сети еще не были столь распространены, обратилась к людям, чтобы собрать около 4 млн. драм на лечение.

«По традиции обратилась к богачам: кто-то дал, кто-то – нет. Я думаю, что надо сломать стереотип, будто помочь могут только богачи. Лепта вдовицы куда весомее. Мы создали фонд, куда можно внести любую сумму, начиная от 100 драм. 100 или 200 драм не существенны для дающего, но когда 300-400 тысяч человек дадут по 100 драм, это большая сумма…» - сказал он.

Фонд решил пойти по пути, отличному от обычных. В мире все еще превалирует идея, что, рассказывая о больных детях, люди пробуют давить на психологию, на жалость. Они же предложили, при согласии владельца, ввести практику регулярного автоматического отчисления с банковской карты этих самых 100 или 200 драм.

Фонд не выдает денег на руки, а связывается с врачами, обсуждают пути эффективного лечения. Недавно установили связь с голландским благотворительным фондом и теперь получают от них лекарства по нормальной цене.

Тигран Балоян отметил, что очень важно работать открыто. На сайте фонда постоянно идет информация о том, кто сколько дал денег, сколько есть на счете фонда, сколько потрачено и на что.

На днях «Радио Ван» провело музыкальный конкурс «Van Music Awards 2017» , вся выручка от которого была перечислена «Фонду 100».