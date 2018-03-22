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Саммит ЕС рассмотрит пошлины США и Brexit, а инцидент в Солсбери - по остаточному принципу


Главными темами саммита ЕС 22-23 марта в Брюсселе станет обсуждение планов США ввести торговые пошлины на металлы, возможные ответные шаги ЕС, а также принятие стратегии по второму этапу переговоров по выходу Великобритании из ЕС (Brexit). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом написал глава Европейского совета Дональд Туск в открытом письме - приглашении лидерам 28 стран Евросоюза на саммит.

Вынесенная на повестку дня в последний момент история с инцидентом в Солсбери будет лишь кратко рассмотрена в конце рабочего ужина глав государств в четверг, по ней будет принято заявление о солидарности с Лондоном. Тема санкций вообще не обсуждается.

"В конце рабочего ужина [в четверг] мы утвердим заявление по нападению в Солсбери", - заявил Туск. "После нападения в Солсбери мы должны не только выразить нашу полную солидарность с Великобританией, но также сделать операционные выводы, поскольку этот инцидент представляет вызов нашей общей безопасности", - добавил он.





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