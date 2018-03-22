Турнир претендентов: следующий соперник Л. Ароняна – экс-чемпион мира

В Берлине возобновляются игры турнира претендентов на шахматную корону после одного дня отдыха.

Как передает «Арменпресс»-, в 10-м туре Л. Аронян сыграет черными с экс-чемпионом мира В. Крамником. Остальные пары: Грищук (Россия)- Карякин (Россия), Мамедъяров (Азербайджан)- Каруана (США), Лижен (Китай)- Со (США).

После 9 туров лидирует Ф. Каруана (6 очков), за ним следует Ш. Мамедъяров (5,5 очка), Замыкает тройку А. Грищук (5 очков). У С. Карякина и Д. Лижена по 4,5 очка. У Л. Ароняна, У.Со и В. Крамника – по 3,5 очка.

В 14-м туре спортсмены сыграют друг с другом по 2 партии: черными и белыми. У гроссмейстеров 4 дня отдыха. Победитель сыграет матч с чемпионом мира М. Карлсеном в Лондоне 9-28 ноября.