Время в Ереване: 11:07:36,   22 Март

Турнир претендентов: следующий соперник Л. Ароняна – экс-чемпион мира


В Берлине возобновляются игры турнира претендентов на шахматную корону после одного дня отдыха.

Как передает «Арменпресс»-,  в 10-м туре Л. Аронян сыграет черными с экс-чемпионом мира В. Крамником. Остальные пары: Грищук (Россия)- Карякин  (Россия), Мамедъяров (Азербайджан)- Каруана (США), Лижен (Китай)- Со (США).

После 9 туров лидирует Ф. Каруана (6 очков), за ним следует Ш. Мамедъяров (5,5 очка), Замыкает тройку А. Грищук (5 очков). У С. Карякина и Д. Лижена  по 4,5 очка. У Л. Ароняна, У.Со и В. Крамника – по 3,5 очка.

В 14-м туре спортсмены сыграют друг с другом по 2 партии: черными и белыми. У гроссмейстеров 4 дня отдыха. Победитель сыграет матч с чемпионом мира М. Карлсеном в Лондоне 9-28 ноября.




Также по теме

... последнее новостей в сюжете "Турнир претендентов"
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации