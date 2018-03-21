Общественное телевидение представило клип на песню Севака Ханагяна «Ками»

Премьера клипа на песню «Ками» («Ветер»), с которой певец Севак Ханагян представит Армению на международном конкурсе «Евровидение 2018» состоится 21 марта, в 21:35, в эфире Общественной телекомпании Армении и на официальном канале конкурсе в YouTube. Как сообщает Арменпресс, режиссером клипа является Артур Манукян, оператором-постановщиком – Сурен Тадевосян, стилистом – Арам Николян, а световое оформление выполнил Ваагн Микаелян.

«Когда я впервые услышал песню, я понял, что в клипе нужно показывать только душевное состояние Севака. Не должно быть ничего лишнего. Принимая во внимание сегодняшние тенденции, в клипе мы используем световые эффекты и интересные решения по монтажу», - сказал Артур Манукян.

«Этот клип - мое первое сотрудничество с Общественным телевидением, и я должен сказать, что съемки прошли очень хорошо. Во время съемок работала большая и профессиональная команда в лице режиссера Артура Манукяна, который очень хорошо знает, как передать чувства песни и певца через кадры. Я искренен в клипе. Надеюсь, зрителям понравится работа, которую мы сделали», - сказал Севак Ханагян.

Напомним, что Севак Ханагян выступит в первом полуфинале Евровидения, который состоится 8-го мая в Лиссабоне.