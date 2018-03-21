В Бейруте открылась фотовыставка «Ереван-столица трех республик»

По случаю 2800-летнего юбилея основания Еревана в столице Ливана Бейруте открылась фотовыставка «Ереван-столица трех республик».

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, на выставке выставлено почти 100 фотографий, на которых представлен Ереван в конце 19-го и начале 20-го веков, в советский период, а также современный Ереван. На открытии выставки присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Армении в Ливане Самвел Мкртчян, представители армянской общины Ливана, участники международного симпозиума, посвященного 100-летию Первой Армянской республики.

Директор музея истории Еревана Армине Саргсян отметила, что фотовыставка- уникальная возможность познакомиться с Ереваном.

Выставка «Ереван-столица трех республик» будет действовать до 31-го марта.

Стоит отметить, что при содействии мэрии Еревана музей истории Еревана и историко-археологический музей-заповедник «Эребуни» планируют организовать передвижные фотовыставки, посвященные 2800-летию основания Еревана в других городах с многочисленными армянскими общинами, в столице Арцаха - Степанакерте и в областях Армении.