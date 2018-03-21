Национальный исследовательский университет обороны приступил к пересмотру Стратегии национальной безопасности РА

19 марта в Административном комплексе МО РА стартовали ежегодные оперативные сборы руководящего состава Вооруженных сил РА. В рамках сборов 21 марта на заседании, проходящем под председательством Первого заместителя Министра обороны Артака Закаряна, с докладом-лекцией выступил Начальник-основатель Национального исследовательского университета обороны, доктор политических наук, профессор Гайк Котанджян.

Как сообщили « Арменпресс » в Национальном университете обороны Министерства обороны Армении, профессор представил методологию и основные направления пересмотра Стратегии национальной безопасности РА, осуществляемого в Национальном исследовательском университете обороны. Институт национальных стратегических исследований (ИНСИ) МО РА являлся научным координатором разработки проекта первой стратегии национальной безопасности РА, а в настоящее время НИУО, созданный путем трансформации ИНСИ, использует приобретенные в данном процессе в мозговых центрах США, РФ и Израиля постоянно обновляемые методологические знания. Профессор Котанджян свой доклад изложил в свете представленных участникам сборов докладов Президента РА, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Сержа Саргсяна и Министра обороны Вигена Саргсяна.