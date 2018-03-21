В Ираке более 3 тыс. человек приговорили к смертной казни за связи с ИГ

Примерно 19 тысяч человек задержаны на конец января в Ираке из-за предполагаемых связей с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду агентство Associated Press.

Помимо этого, с 2013 года свыше 3 тысяч обвиняемых приговорены иракскими властями к высшей мере наказания - смертной казни.

В соответствии с данными за январь, которые предоставили AP неназванные иракские чиновники, в общей сложности в Ираке были задержаны 27 849 человек. Из них около 8 тыс. находятся под стражей по обвинению в террористической деятельности за период с 2013 по 2018 годы.

Еще несколько тысяч человек лишены свободы в результате операций, проведенных федеральными правоохранительными органами, военнослужащими, а также курдскими ополченцами.

Многие задержанные, отмечает AP, в течение долгого времени ожидают начала судебного следствия, что указывает на острую необходимость в большем количестве следователей и судей.