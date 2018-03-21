AFP: Саркози вернулся в Нантер для дачи показаний

Экс-президент Франции Николя Саркози, заключенный во вторник под стражу для проведения допроса по делу о незаконном финансировании Ливией его предвыборной кампании 2007 года, в среду вернулся в Нантер для продолжения дачи показаний. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Минувшую ночь Саркози провел в своем доме, расположенном в 16-м округе Парижа. По данным агентства, автомобиль бывшего президента Франции прибыл в Нантер, где располагается офис Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями, около 08:00 по парижскому времени (10:00 мск). Согласно французским законам, задержание Саркози может продлиться 48 часов, после чего ему либо должны предъявить обвинения, либо же выпустят без предъявления обвинений.

Николя Саркози был задержан полицией во вторник и препровожден на допрос вместе с одним из своих ближайших помощников Брисом Ортефё, занимавшим во времена его президентства ряд ключевых министерских постов.