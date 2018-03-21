Президент утвердит, приостановит или прекратит действия международных договоров лишь на основании предложения правительства

Президент Армении сможет утверждать, приостанавливать или прекращать действия международных договоров лишь на основании предложения правительства. Как сообщает «Арменпресс», парламент принял в первом чтении законопроект об изменениях в законе “О международных договорах”. За принятие законопроекта проголосоваки 87 депутатов, против – 9.

Принятие закона обусловлено изменением Конституции, и имеет два основных направления. Первое направление заключается в том, чтобы привести его в соответствие с Конституцией, второе – реформирование процедуры подписания, основанное на опыте, приобретенном в международных правовых-договорных отношениях.

Подписание, приостановление или прекращение действия Национальным собранием договора ранее проводилось решением парламента. Теперь это будет проводиться по закону: утверждение, приостановление или прекращение президентом действия международных договоров лишь на основании предложения правительства будет лишь на основании предложения правительства.

Международные организации подписывают, ратифицируют, дополняют, приостанавливают действие международных договоров, касающихся членства в Республике Армения, на референдуме, а также на изменение территории Республики Армения.

Установлен порядок членства Республики Армения в надгосударственных международных организациях путем референдума, а также подписания, ратификации, изменения и приостановления договоров, касающихся территориального изменения Республики Армения.