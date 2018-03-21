В НС началось голосование по выборам председателя КС

В Национальном собрании стартовало голосование по выборам председателя Конституционного суда. На должность председателя Конституционного суда Армении председатель Национального собрания выдвинул кандидатуру Грайра Товмасяна.

Как сообщает «Арменпресс», голосование началось в 10.30 и закончится в 11.30, после чего счетная комиссия обобщит итоги голосования.

Выборы председателя Конституционного суда проводятся в режиме закрытого тайного голосования.