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В НС началось голосование по выборам председателя КС


В Национальном собрании стартовало голосование по выборам председателя Конституционного суда. На должность председателя Конституционного суда Армении председатель Национального собрания выдвинул кандидатуру Грайра Товмасяна.

Как сообщает «Арменпресс», голосование началось в 10.30 и закончится в 11.30, после чего счетная комиссия обобщит итоги голосования.

Выборы председателя Конституционного суда проводятся в режиме закрытого тайного голосования.


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