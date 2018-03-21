Трамп внес в Сенат кандидатуру Помпео на пост госсекретаря

Президент США Дональд Трамп внес на утверждение сената конгресса США кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря, как передает Арменпресс, об этом сообщает Белый Дом.

На прошлой неделе во вторник Трамп снял Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Помпео. Место последнего во главе ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.

Формально Тиллерсон возглавляет госдепартамент до 31 марта.