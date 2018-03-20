Задержаны 8 лиц, объявленных в розыск правоохранительными органами Республики Армения и Российской Федерации

В результате оперативно-розыскных мер, принятых сотрудниками Марашского отделения Полиции РА, 19 марта в 19.00 в селе Айгестан был задержан Роберт Х., 1962 г.р., который с 19 марта разыскивался по обвинению по части 2 статьи 242 УК РА (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в результате оперативно-розыскных мер, принятых сотрудниками Маштоцского отдела Полиции РА, 19 марта в 11.20 на улице Акопянц был задержан Артак М., 1976 г.р., который с 21 декабря 2014 года разыскивался ГУ МВД Россиии по Свердловской области по обвинению по части 2 статьи 228 УК РФ (сбыт наркотиков).

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В результате оперативно-розыскных мер, принятых сотрудниками Нор-Норкского отдела Полиции РА, 19 марта в 15.30 на улице Саваряна был задержан Арарат М., 1960 г.р., который с 19 марта разыскивался по обвинению по пункту 1 части 3 статьи 178 УК РА (мошенничество).

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В результате оперативно-розыскных мер, принятых сотрудниками Аштаракского отдела Полиции РА, 19 марта в 10.20 в городе Аштарак был задержан Карен П., 1990 г.р., который с 15 марта разыскивался по обвинению по части 1 статьи 112 УК РА (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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В результате мер, принятых сотрудниками Армавирского отдела Полиции РА, 19 марта в 15.10 на улице Рубинянц в Ереване был задержан Степан С., 1958 г.р., который с 15 марта разыскивался по обвинению по части 1 статьи 235 УК РА (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

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19 марта в 18.30 служащие Вагаршапатского отдела Полиции РА в городе Ереване задержали Армена Х., 1972 г.р., который с 16 марта разыскивался по обвинению по части 1 статьи 243.1 УК РА /Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления либо вождение в состоянии алкогольного опьянения либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения/.

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В результате оперативно-розыскных мер, принятых сотрудниками Вагаршапатского отдела Полиции РА, 19 марта в 19.05 в Полицию явкой с повинной обратился Степан С., 1986 г.р., который с 19 марта разыскивался по обвинению по пункту 2 части 2 статьи 185 УК РА (мошенничество).

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В результате оперативно-розыскных мер, принятых сотрудниками Туманянского отдела Полиции РА, 19 марта в 17.20 в городе Алаверди был задержан Давид К, 1982 г.р., который с 15 марта разыскивался по обвинению в уклонении от отбывания наказания, назначенного за совершение преступного деяния, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 177УК РА (кража).